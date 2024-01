Kinderkarneval in Kempen Olympisches Feuer im Kolpinghaus

Es wirkt „luftig“ im Kolpinghaus: Der hintere Bereich ist geschlossen, die Schlange draußen wirkt nicht mehr so endlos lang wie in den vergangenen Jahren. „Wir haben uns entschieden, den Kinderkarneval an zwei Nachmittagen anzubieten“, sagt Maike Knodt, die als Sitzungspräsidentin durch den Nachmittag führt. Und das kommt bei den Kostümierten super an. Beide Tage waren in Kürze ausverkauft.