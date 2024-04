Als Bufdi im Kinderheim „Ich bin dankbar, dass ich das hier erleben konnte“

Das Kinderheim in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Mariae Geburt Kempen bietet regelmäßig für Interessierte ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst an. Vier Plätze stehen in diesem Jahr wieder ab 1. August zur Verfügung, wer als FSJler oder „Bufdi“ im Kinderheim mitarbeiten will, kann sich noch bewerben. Ein paar Schnuppertage vorab sind verpflichtend, damit man schauen kann, ob es passt. „Das ist für beide Seiten wertvoll“, sagt Leiterin Doerte Großmann.