Projekt an der Grundschule St. Hubert Wo Kinder zu kleinen Artisten werden

Kempen · An der Grundschule in Kempen-St. Hubert hat der Zirkus Soluna sein Zelt aufgeschlagen. In dieser Woche haben 274 Kinder Unterricht in der Manege. Am Freitag ist Premiere in „Hubertinis Zirkuswelt“.

13.06.2024 , 12:00 Uhr

Im Zirkuszelt laufen die Proben auf Hochtouren: Am Freitag ist Premiere in „Hubertinis Zirkuswelt“ auf dem Schulhof der Grundschule. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Treffer