Stadt Kempen weist auf Änderungen hin Kinderreisepässe werden nicht mehr ausgestellt und nicht verlängert

Für geplante Urlaubsreisen ist zu beachten, dass die Produktion der Kinderpersonalausweise einige Zeit in Anspruch nehmen kann, so die Stadt Kempen. Es erfolge keine Sofortausstellung, sondern die Ausweisdokumente würden in der Bundesdruckerei in Berlin produziert. Es könne zu einer Lieferzeit von zwei bis vier Wochen kommen. Diese Zeiten können sich in antragsstarken Zeiten erhöhen.