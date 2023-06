Fußball spielen für den guten Zweck Kinder kicken beim Turnier in St. Hubert

Tradition ist, dass zwischendurch Tanzgruppen wie die „Cheerleader“ aus den Kitas, die dieses Mal auch aus Süchteln, Krefeld oder Oedt angereist sind, ihre Tanzeinlagen zum Besten geben. „Das war gar nicht so einfach, das in den Kita-Alltag einzubauen“, sagt Martina Krusat von den „Weltraumkickern“ aus Krefeld. Am Ende freuen sich die 250 kleinen Teilnehmer über eine dicke Überraschungstüte, das Packen hat in diesem Jahr die Kita St.-Peter-Allee übernommen. Mit dem Bambini-Treff stehen die nächsten Wochenenden auf dem Sportplatz in St.Hubert im Zeichen von Unicef, denn auch die Schulen treten im Fußball gegeneinander an. „Ohne ein Miteinander geht es nicht, wir freuen uns drauf“, sagt Martin Elbers vom FC St. Hubert.