Kempen : Kinderquartett auf der Orgel-Bank

Kempen Beim Mitmach-Orgelkonzert entdecken kleine und große Leute die König-Orgel in der Kempener Paterskirche.

Eine besondere Premiere erleben die Teilnehmer beim Mitmach-Orgelkonzert in der Kempener Paterskirche. Kinder dürfen mit ihren Eltern oder Großeltern auf die Empore zur großen König-Orgel. Doch zunächst ging es erst einmal in den Chor der Kirche. Dort zog die Organistin Ute Gremmel-Geuchen eine Orgelpfeife aus der Einkaufstasche. „Was ist denn das? So ein komisches Rohr?“ Ein Mädchen kennt sich aus: „Eine Orgelpfeife!“ Schwerer fällt es den Kindern zunächst, dem Metallrohr einen Ton zu entlocken. Sie blasen in das falsche Ende. Dann holt Gremmel-Geuchen als Anschauungsmaterial weitere Orgelpfeifen aus der Tasche, die auch ausprobiert werden dürfen. Unterschiedliche Tonhöhen und Klangfarben werden deutlich.