„Alles macht einen Sinn“ Mathe begeistert Kinder im Kreis Viersen

In den drei Klassenräumen der Grundschule St. Hubert, in denen die jungen Teilnehmer nun saßen, wurde es entsprechend beim Lösen der Aufgaben mucksmäuschenstill. Zwei Stunden hatten die Mädchen und Jungen Zeit, danach begab sich ein Lehrerteam an die Korrektur der Aufgaben. Die Punktergebnisse der Kreisrunde werden eingeschickt. Es folgt ein landesweiter Entscheid, welche Kinder mit welchen Punktzahlen in die dritte Runde und damit in die Landesrunde kommen. Sie findet in diesem Jahr am 13. April statt, ebenfalls in St. Hubert.