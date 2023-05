Kidical Mass am 7. Mai in Kempen Bürgerinitiativen rufen zur Fahrrad-Demo auf

In Kempen fühlen sich Radfahrende nicht immer sicher. So vergaben in der jüngsten Umfrage für den ADFC-Fahrradklimatest 2022 Teilnehmer bei dem Punkt „Bei uns fühlt man sich als Radfahrer sicher“ im Durchschnitt die Note 3,9. Der Punkt „Bei uns kommen Kinder und Jugendliche eigenständig und flexibel per Rad zu ihren Freunden, zur Schule oder Freizeiteinrichtungen“ erhielt in Kempen die Note 3, der Punkt „Bei uns sind Radwege und Radfahrstreifen so angelegt, dass auch junge und ältere Menschen sicher Rad fahren können“ wurde mit der Note 4,2 bewertet.