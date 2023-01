Voller Saal und beste Stimmung Kamperlings kann Karneval

Im Kolpinghaus in Kempen geht mit einem Schlag das Licht aus. Wo gerade noch alles hell erleuchtet war und die Stimmen der vielen Besucher zu hören gewesen sind, ist es fast stockdunkel und still geworden. Die erwartungsvolle Spannung ist nahezu spürbar. In der Dunkelheit leuchten lediglich die bunten Lichterketten, die in die Haare der 14 jungen Tänzerinnen eingeflochten sind, die sich im breiten Gang zwischen den Tischreihen befinden. Die Tanzgruppe „Piranhas“ der KG Weiß & Blau Kamperlings 1960 hat Aufstellung genommen.