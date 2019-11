Kempen : Kerzen-Licht als Hoffnung

Kempen Die Kempener Firma Engels Kerzen sieht Gründe für deutlichen Umsatzzuwachs zur Weihnachtszeit in Unsicherheit der Bevölkerung und dem Wunsch nach Frieden.

Die Produktion steht nicht still. So sieht es derzeit bei Engels Kerzen in Kempen aus. Inhaber und Geschäftsführer Thomas Engels sieht darin ein eindeutiges Indiz für die Sehnsucht der Menschen nach Sicherheit und Beständigkeit.

Trotz negativer Stimmungsschwankungen im Handel und beim Endverbraucher durch die großen Herausforderungen der Weltpolitik, seien es die neuen Unruhen in Syrien, die hitzige USA-Politik oder die Anschläge in Halle, verzeichnet Engels Kerzen aktuell in der Hochsaison der Festlichkeiten, einen deutlichen Umsatzzuwachs. Der Anteil an Duftkerzen ist in diesem Jahr um ca. 15 Prozent gestiegen. F„ rüher haben wir mit ca. 340 Tonnen Wachs im Bereich Duftkerzen (Home Living) den Jahresbedarf gedeckt. Heute verarbeiten wir ca. 400 Tonnen, Tendenz steigend,“ so Thomas Engels.

Diesen Trend führt man bei Engels Kerzen unter anderem darauf zurück, dass die Menschen in schwierigen Zeiten wieder vermehrt auf alte Werte setzen, die ihnen Beständigkeit und Geborgenheit vermitteln. So wird die Kerze als Hoffnungsträger gesehen, in deren Schein eine Atmosphäre des Wohlbehagens, des Gut Gehens, des Glücks und der Teilnahme im Kreis der Familie geschaffen wird. Gerade jetzt, in der Zeit der Vorfreude auf die verschiedenen Festlichkeiten wie Martinszüge, Allerheiligen und natürlich Weihnachten, als emotionales Familienfest mit der Vermittlung von Grundwerten, Wärme, Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft und Freundschaft, sind Kerzen nicht nur ein Wohn-Accessoires, sondern ein Symbol für Wärme und Schutz.

