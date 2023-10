Bürgerpreis der Kempener SPD „Kempsche Kroan“ für Bruno Wrede

Der schwarze Granitblock, der auf der mit einem roten Tuch verhängten Stelle in der Paterskirche steht, zieht die Blicke der Gäste auf sich. Gleich fünf Seiten des Würfels sind graviert. „Bürgerpreis für soziales Engagement“, „Preisträger 2023 Bruno Wrede“, „Kempsche Kroan“ sowie der Schriftzug „SPD Kempen“, versehen mit einer Zeichnung des Kuhtors, zieren die vier Seiten, während auf dem oberen Bereich eine verschmitzt aussehende Krähe zu sehen ist, die einen roten Schal trägt. Zum nunmehr vierten Mal verleiht die SPD Kempen den Bürgerpreis „Kempsche Kroan“. In diesem Jahr geht er an Bruno Wrede, der seit zehn Jahren Vorsitzender der Martinus-Hilfe ist, die die Kempener Tafel trägt.