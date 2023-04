Kempener Turnverein sucht Neue für den Vorstand KTV-Auflösung ist erstmal vom Tisch

Das denkbare Szenario ist vorerst vom Tisch: Auf der Jahreshauptversammlung am Mittwoch erklärte sich nicht nur Mülders „schweren Herzens“ bereit, ein Jahr dranzuhängen. Im Besprechungsraum des SV Thomasstadt an der Berliner Allee fanden sich 41 Stimmberechtigte der insgesamt 734 Mitglieder ein, denen Mülders seine Entscheidung begründete: „Fakt ist, das wir bis heute keine Neuen gefunden haben. Aber mir ist in vielen Gesprächen bewusst geworden, wie viele am KTV hängen und spüre die Verantwortung gegenüber dem Verein, die Tür nicht zuzumachen.“