Nach Vortrag bei der Jahreshauptversammlung Kempener Turnverein spendet spontan über 2000 Euro für Ukraine-Hilfe

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Jutta Albrecht vor Ort geehrt. Auf 25 Jahre brachten es Beatrix Hain-Rudnig und Marius Nolte. Stattliche 50 Jahre gehört Erika Schroers dem KTV an. Groß war das Interesse der Mitglieder an einem Vortrag von Heribert Welter. Der Vorsitzende des Fördervereins St. Josef gab einen Einblick in Hilfsaktionen für die Ukraine und gab Auskunft, was alles benötigt wird. Welter wird am 15. Mai zum 24. Mal mit Hilfsgütern in die Kriegsregion starten. Der KTV beschloss spontan, drei Euro pro Mitglied zu spenden, sodass ein Betrag von über 2000 Euro zusammen kam.