Nachruf Kempener trauern um „Ferdi“

„Seine liebenswürdige und markige Art hat das Kempener Stadtleben mitgeprägt“, schrieb Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) in einem Nachruf, den die Stadt am Montag veröffentlichte. Früher sei „Ferdi“ so gut wie jeden Tag in der Altstadt unterwegs gewesen und habe auch dem Rathaus regelmäßig einen Besuch abgestattet. Außerdem habe er sich stets darum gekümmert, dass in Kempen alles in geordneten Bahnen ablaufe – unvergessen bleibe unter anderem sein Mitwirken am St.-Martinszug.