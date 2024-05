Gesamtkosten von rund 1,9 Millionen Euro Kempener Landstraße wird für Bauarbeiten gesperrt

An der Kempener Landstraße (K 15) stehen Bauarbeiten zur Erneuerung der Landstraße an. Wie der Kreis Viersen mitteilt, werden dabei drei schon vorhandene Querungshilfen barrierefrei umgebaut, außerdem wird der Radweg zwischen den Einmündungen Scheifeshütte West und Ost auf einer Länge von etwa 450 Metern von Grund auf erneuert. Dabei sind bauliche und technische Anpassungen, wie etwa Wurzelbrücken, vorgesehen, um den Alleenbestand zu schützen. Im Zuge der Arbeiten will die Stadt Kempen außerdem die öffentliche Beleuchtung in diesem Abschnitt erneuern.