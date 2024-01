Anwohner in Kempen verzweifelt Keller unter Wasser wegen Biber?

Die Sorge war den Anwohnern anzusehen, die in die jüngste Sitzung des Stadtrats gekommen waren. Sie wohnen an der Straße „An der Furth“ in Voesch – und haben seit Wochen immer wieder Wasser im Keller, müssen es aufwischen oder abpumpen. Was denn wichtiger sei, wollte ein Anwohner von der Stadtspitze wissen, „das Wohl des Bibers oder das der Bürger?“