Niersexpress soll weiter fahren Kein Streik bei der Rhein-Ruhr-Bahn

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat von Mittwoch bis Montag, 24. bis 29. Januar, zum bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Die GDL will den Personenverkehr ab 2 Uhr am frühen Mittwochmorgen bestreiken. Erste Züge könnten schon vorher ausfallen. Der Streik soll am Montagabend, 18 Uhr, enden. Der erneute Streik werde sich wieder massiv auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb auswirken, heißt es von der Deutschen Bahn. Wie beim vorigen Streik will die Deutsche Bahn einen Notfahrplan für den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr anbieten, im Fernverkehr werden dabei längere Züge eingesetzt, damit möglichst viele Menschen einen Sitzplatz bekommen. Auch im Regionalverkehr rechnet man mit massiven Einschränkungen.