Kult-Kneipe in Kempen Kegelclub öffnet das Treppchen an den Karnevalstagen

Kneipenkarneval in Kempen ohne das Treppchen? Für viele Jecke unvorstellbar. Umso mehr können sie sich jetzt freuen, denn von Altweiber-Donnerstag bis Tulpensonntag übernimmt der Kegelclub „Pudelrudel“ das Zepter in der traditionellen Altstadtkneipe in Kempen. „Wir haben gedacht, dann gibt es nur das Zelt, und es fehlt einfach das Treppchen“, erzählt Alexander Ziemes, erster Vorsitzender des Kempener Kegelclubs Pudelrudel. Die Idee ist beim Kegeln entstanden und nahm immer mehr Gestalt an. Schließlich wurden die Konditionen mit der Pächterin vor einiger Zeit geklärt: „Wir pachten es nur für diese vier Tage“, sagt Ziemes.