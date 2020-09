90. Geburtstag in Kempen : Katharina Pins hat mehr als 30 Jahre Patienten umsorgt

Katharina Pins aus Kempen wird 90 Jahre alt. Foto: Norbert Prümen

Kempen Katharina Pins vollendet am heutigen Donnerstag, 1. Oktober, ihr 90. Lebensjahr. Seit mehr als zwei Jahren lebt sie im St.-Peter-Stift in Kempen. „Hier habe ich mich von Anfang an wohlgefühlt“, erzählt die Seniorin.

Geboren wurde sie 1930 auf einem Bauernhof in Kempen-Ziegelheide, dem so genannten Speehof. Sie hatte fünf Brüder und drei Schwestern. „Das war damals so, die vielen Kinder waren auch Arbeitskräfte“, sagt sie. „Wir mussten alle hart ran, von Anfang an. Ich habe die Kartoffeln mit den Händen aufgelesen“, erinnert sie sich. Nach dem Schulbesuch hatte sie zunächst den Wunsch, Lehrerin an einer landwirtschaftlichen Schule zu werden. Als dies nicht klappte, machte sie eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester in Aachen.

1961 begann sie, an einer Augenklinik in Düsseldorf als Stationsschwester zu arbeiten. Dort blieb sie bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1990. Gewohnt hat sie bis zu ihrem Umzug nach Kempen in Düsseldorf-Unterrath. Ein Neffe und seine Frau, die in Kempen leben, kümmern sich um die Tante. Sie rieten ihr zur Umsiedelung in das Kempener St.-Peter-Stift. Hier genießt sie einfach nur ihren Ruhestand, wie sie sagt. Infolge einer Augenerkrankung hat sie ihre Sehkraft leider stark eingebüßt: „Ich lese nur noch mit der Lupe.“ Auch das Laufen fällt ihr schwer. Doch insgesamt ist sie mit ihrem gesundheitlichen Zustand zufrieden.