Karneval 2024 in Kempen Sketche, Showtänze und Mundart im Haus Wiesengrund

Die vier lustigen Witwen in Gestalt von Elke Ohlwein, Ingeborg Berger, Dulce da Silva und Elfie Schumacher besingen ihre verstorbenen Ehemänner, die sie auf die eine oder andere Art ins Jenseits beförderten. Auf offener Bühne wird das mörderische Quartett von Polizist Jürgen Hlawaty festgenommen und in Ketten abgeführt. Was niemanden traurig stimmt, denn „auch im Knast lassen wir es so richtig krachen“, singen die Damen.