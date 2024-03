Kanalsanierung in Kempen An Feiertagen darf man an der Rabenstraße parken

Autofahrer, die auf der Suche nach einem Parkplatz durch die Kempener Innenstadt kurven, kennen das schon: An der Rabenstraße und an der Heilig-Geist-Straße in der Kempener Innenstadt wird immer noch der Kanal saniert. Für die andauernden Arbeiten wurden an beiden Straßen Haltverbote eingerichtet. Immer wieder sind Arbeiten dort zu beobachten, zeitweise aber auch nicht.