Zwei Familien in Kempen-Kamperlings : Nachbarn treffen sich am Gartenzaun

Kempen Zwei Familien in Kempen-Kamperlings haben ein Dach über den Gartenzaun gespannt. So sind Treffen zu Corona-Zeiten auch im Winter möglich.

Es ist schwer, in diesen Tagen in eine vorweihnachtliche Stimmung zu kommen. Die Kontakte sind eingeschränkt, es gilt, auf Distanz zu bleiben zu den Menschen, mit denen man gern zusammen sein möchte. Kommunikation und Austausch sind Mangelware. Zudem fallen die Weihnachtsmärkte als Treffpunkt aus. Es fehlt das Glas Glühwein inmitten des leuchtenden vorweihnachtlichen Rummels. Doch Corona macht auch erfinderisch – so wie bei zwei Nachbarsfamilien in Kempen-Kamperlings.