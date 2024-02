Begeisterndes Konzert in Kempen Kammerchor Libera Voce sucht Tenöre

Wer sich für den Chor interessiert und überlegt, dort mitzusingen, kann eine Probe besuchen. Die Sängerinnen und Sänger treffen sich immer montags um 19.45 Uhr in der Aula des Gymnasiums Thomaeum, Am Gymnasium 4 in Kempen. Gesucht werden übrigens Sängerinnen und Sänger in jedem Alter. Er sei nun selbst einer der Älteren, bekennt Rumphorst, doch es sei jedes Alter vertreten, „Nachwuchs“ gern gesehen. Wer „zum Schnuppern“ zur Probe kommen möchte, wird gebeten, sich vorab an den Chor zu wenden per E-Mail unter info@libera-voce.de.