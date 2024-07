Bauprojekt in Kempen Käufer von Luxuswohnungen fehlen – Investor stellt Eisautomat auf

Einen weiteren Automaten hatte er neben der Liebfrauenschule in Grefrath-Mülhausen aufgestellt. Dort beginnen jetzt die Sommerferien, die Kundschaft ist nicht da. Und da er ohnehin auf der Suche nach Standorten für weitere Eisautomaten in Kempen war, montierte Reuter den Mülhausener Eisautomaten jetzt im Eingang der alten Post. Ab sofort können dort für 3,50 Euro pro Becher wechselnde Eissorten gekauft werden – am Donnerstag vorhanden waren unter anderem die Sorten Cookies, Weiße Schokolade und Strawberry Cheesecake. Bezahlt wird mit Karte. Auch nach den Sommerferien will Reuter den Automaten erst einmal an der alten Post am Moorenring in Kempen belassen.