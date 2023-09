Debatte in Kempen Zu teuer: Kämmerei lehnt Mineralwasser für Kitas ab

Fassungsloses Kopfschütteln bei den Mitgliedern des Kempener Jugendhilfeausschusses in dessen jüngsten Sitzung. Jugendamtsleiterin Nicole Drese-Hampe berichtete dem Gremium auf Anfrage der SPD-Fraktion von einem besonderen Vorhaben: Das Amt für Kinder, Jugend und Familie möchte Kindern in den städtischen Kindertagesstätten (Kitas) oder der Betreuung im Offenen Ganztag der Grundschulen (OGS) ab dem kommenden Jahr als Getränk kostenloses Mineralwasser zur Verfügung stellen. Das gibt es in dieser Form bisher in den städtischen Betreuungseinrichtungen nicht. Wenn Kinder dort Wasser trinken möchten, müssen sie im Regelfall auf Trinkwasser aus der Leitung zurückgreifen.