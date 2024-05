Matthias Brodowy zu Gast im Forum St. Hubert Von quietschbunten Clowns und einer dicken Fee

In der zweiten Hälfte erzählt Brodowy von seinem Werdegang, wann er als Organist begonnen habe und wo er überall gelandet sei. Eindrucksvoll sei die Zeit in den Altersheimen gewesen, auch das Spiel für Demenzkranke. Eine Begegnung habe ihn als jungen Musiker besonders geprägt: Ein alter Mann konnte nicht zum Konzert kommen, weil er seinen Pass nicht fand und nicht am Wachmann vorbeikam, er war gefangen in seiner eigenen Welt. Brodowy gelang es damals, ihn mit einem Trick aus seiner Angst zu befreien. Eine kleine Notlüge für eine glückliche Stunde und ebendiese Begegnung wurde zum schönsten und traurigsten Lied des Abends: Für einen kurzen Moment berühren sich darin zwei Welten.