Veranstaltung im Ostergarten Kempen Der Tod aus kabarettistischer Sicht

Jesus und das Kreuz, Karfreitag und Ostern – wie verträgt sich das mit Humor? Das will der Krefelder Kabarettist Stephan Franke am Samstag, 16. März, in der Propsteikirche in Kempen zeigen. Im Rahmen des Ostergartens, der noch bis Ostermontag, 1. April, in der Kirche zu besichtigen ist, wird ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm angeboten – der kabarettistische Abend mit Stephan Franke ist ein Teil davon. Ab 19.30 Uhr präsentiert Franke sein Programm „Best of schwarzer Humor“ im Ostergarten in der Propsteikirche, An St. Marien in Kempen. Humorvoll und unterhaltsam führt Franke durch ein schwieriges Thema: den Tod.