Selbstversorgung im Trend Warum ein Schrebergarten glücklich macht

Dass sie einmal so viel Obst und Gemüse selbst ernten würden, hätten zwei junge Familien aus Kempen nicht gedacht, als sie sich um eine Parzelle im Kleingartenverein Haushecke in Kempen bewarben. Inzwischen ernten sie so viel, dass aus Erdbeeren und Himbeeren Marmelade wird, aus den Äpfeln Kompott, aus den Tomaten eine leckere Sauce, „die reicht für den ganzen Winter, wir müssen gar keine Tomatensauce mehr kaufen“, sagt Melanie Weber.