Singer-Songwriter Julian Dawson „Die Deutschen sind als Fans sehr, sehr treu“

Julian Dawson ist ein Vollblutmusiker. Er ist in Europa und den USA seit über 50 Jahren als Musiker und Songschreiber aktiv und hat zwischen unzähligen Live-Auftritten immer wieder die Zeit gefunden, neue Alben aufzunehmen. Die Mundharmonika ist bis heute sein Markenzeichen. Er war jedoch nicht nur als Sänger unterwegs, sondern arbeitete unter anderem auch als Produzent für BAP-Chef Wolfgang Niedecken. Dawsons Alben „Fragile as China“ und „Headlines“ wurden von Garry Tallent produziert, der auch Bassist bei der E Street Band von Bruce Springsteen ist. Regelmäßige Live-Auftritte in Deutschland gehören zu seinem Leben als Vollblutmusiker. Am 4. Juli, seinem Geburtstag, spielt Dawson in Kempen. Unsere Redaktion hat mit ihm vor seinem 70. Geburtstag gesprochen.