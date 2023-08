Nacht der Jugendkultur am 23. September Jugendliche wollen Kempen zum Strahlen bringen

Die Jugendfreizeiteinrichtung „Campus“ am Spülwall in Kempen nimmt am Samstag, 23. September, an der landesweiten Veranstaltung „Nachtfrequenz – Nacht der Jugendkultur“ teil. Insgesamt sind 95 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen dabei, bieten spannende Projekte, die Jugendliche zum Mitmachen und Mitgestalten einladen. Open Stages, Tanz, Theater, Poetry Slams, Videodrehs, Graffiti, Musik von Metal bis Hip-Hop, aber auch Workshops, Skate Contests und Dance Battles stehen auf dem Programm.