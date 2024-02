Unicef-Kickerinnen im Fußballmuseum Jugendmannschaft des Monats kommt aus St. Hubert

18 junge Spielerinnen der U13-Mädchenmannschaft machten sich deshalb im Unicef-Fußball-Dress auf den Weg nach Dortmund und erlebten aufregende Stunden. Dennis Marx vom Deutschen Fußballmuseum begrüßte die Delegation aus Kempen und übergab einen neuen Trikotsatz des Partners 11 Teamsports an die Mädchen, bevor sie sich das Museum ansahen. Ob im 3D-Kino oder in der Schatzkammer, bei den Sternstunden der Nationalelf, beim Wunder von Bern, bei der 360-Grad-Bundesliga-Show, in der Hall of Fame, bei der „goldenen Generation“ oder beim Frauenfußball: Die jungen Spielerinnen des FC St. Hubert waren begeistert und freuten sich mit Blick auf das Golden Goal von Nia Künzer im WM-Finale 2003 auf das Treffen mit der Weltmeisterin, das im Mai ansteht: Über Pfingsten fahren die jungen Kickerinnen nach Frankfurt, um als Botschafter für Unicef und die weltweiten Kinderrechte zu werben.