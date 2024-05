Theaterstück in der Jugendfreizeiteinrichtung Campus Mörderische Ermittlungen um 1900 auf der Bühne

Saskia sinkt auf der Bühne zusammen und bleibt am Boden liegen. „Sehr gut“, sagt Predrag Kalaba. Seine nächste Anweisung geht an Jasper. „Unter den Armen anfassen, dann vorsichtig nach oben ziehen und wegtragen“, lautet die Order des Theaterpädagogen und Schauspielers. „Aber nicht fallen lassen“, sagt Saskia vom Boden aus. Die Szene klappt wie am Schnürchen, und Kalaba nickt in die Runde.