Kinder- und Jugendfeuerwehr in Kempen CDU unterstützt Nachwuchs der Feuerwehr mit 1600 Euro

„Kreisbrandmeister Rainer Höckels hatte bei unserem Neujahrsempfang über das Thema Bevölkerungsschutz referiert. Das brachte uns auf die Idee, das beim Empfang gesammelte Geld der Jugendfeuerwehr zugutekommen zu lassen. Die Feuerwehr leistet hier die wichtige Aufgabe, die Jugend an das Ehrenamt Feuerwehr heranzuführen. Das wollen wir gerne überstützen“, sagte Höner. Dicks berichtete, dass viele Jugendliche mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres in die „große“ Wehr wechseln. „Wir haben aktuell allein fünf junge Menschen, die im Laufe des Jahres 18 Jahre alt werden und die zum Löschzug Schmalbroich wechseln“, so Dicks. Für viele ist die Jugendfeuerwehr der Einstieg ins Ehrenamt Feuerwehr. In die Jugendfeuerwehr ist der Eintritt ab zwölf Jahren möglich. Derzeit zählt die Gruppe 51 Jugendliche, darunter acht Mädchen. Alle 14 Tage mittwochs treffen sich die Zwölf- bis 15-Jährigen im St. Huberter Gerätehaus von 18 bis 19 Uhr. Von 19 bis 21 Uhr schließen sich die 16- bis 18-Jährigen an. Die feuertechnische Ausbildung in Theorie und Praxis sowie Erste Hilfe stehen auf dem Stundenplan, es gibt Ausflüge und Zeltlager.