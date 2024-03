Im „Campus“ in Kempen Jugenddenkfabrik öffnet wieder am 13. März

Die Stadt Kempen will Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene stärker beteiligen. Dazu wurde eine so genannte Jugenddenkfabrik installiert. Wie wollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene künftig in Kempen leben, lernen und arbeiten? Diese Fragen standen im Mittelpunkt des ersten Treffens im Dezember. Für Mittwoch, 13. März, ist nun das zweite Treffen im Haus für Familien „Campus“ am Spülwall 11 geplant, dazu lädt das Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Kempen Kinder ab zehn Jahre, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre ein, die in Kempen wohnen. Beginn ist um 17 Uhr.