Jugendberufsagentur neu in Kempen Wie Jugendliche nach der Schule weiterkommen

Jonas Straeten Das stimmt, es gibt sehr viele Angebote, von vielen verschiedenen Institutionen. Aber sie sind an unterschiedlichen Standorten – für Jugendliche ist das oft eine Rennerei, hin und her zwischen den einzelnen Institutionen und Behörden. Das macht es nicht gerade leicht, die Motivation oben zu halten. Deshalb haben wir gesagt: Wir gehen dorthin, wo die Jugendlichen sich aufhalten: in die Jugendtreffs. Dort stehen wir als Ansprechpartner zur Verfügung, um rundum zu all den Fragen zu beraten, die Jugendliche im Übergang zwischen Schule und Beruf haben. Es geht ja nicht nur darum, die richtige Ausbildung zu finden. Der eine braucht eine eigene Wohnung, die andere bekommt vielleicht ein Kind. Für all das müsste man sonst verschiedene Stellen kontaktieren. Durch die Jugendberufsagentur hat man die Ansprechpartner an einer Stelle, sucht an einem Tisch gemeinsam nach einer individuellen Lösung.