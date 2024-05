Junges Talent aus Kempen Feuer und Flamme für Sportakrobatik

Dafür nehmen die Eltern, die noch zwei erwachsene Kinder haben, einiges in Kauf. Fünf Mal pro Woche fahren sie ihren Wirbelwind zum Training nach Düsseldorf oder zu Wettkämpfen, die in ganz NRW, aber auch mal weit im Norden oder Osten Deutschlands stattfinden können. „Montags gehts immer am Nachmittag um halb fünf los, dann startet meine Sportwoche“, erzählt Josi, während sie ihre vielen Medaillen betrachtet. Am liebsten macht die Viertklässlerin Saltos oder Spagatstand, übt daheim mit ihren Handstützen, die sie selbst bemalt hat, oder schwingt sich im großen Kletterbaum im Garten der Familie hin und her.