Vor Ort und digital : Jetzt zum Tag des offenen Denkmals anmelden

Von prachtvollen Burganlagen wie hier in Kempen über funktionale Handwerkerhäuser bis zu archäologischen Stätten: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ruft dazu auf, am 12. September 2021 historische Bauwerke zu zeigen – vor Ort und digital. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Neben Denkmal-Veranstaltungen vor Ort ist zusätzlich die Anmeldung von digitalen Denkmal-Formaten möglich. Das Motto 2021 lautet „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“.

In Kempen gibt es zahlreiche Denkmäler, die erneut der Öffentlichkeit präsentiert werden können: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) ruft als bundesweite Koordinatorin von Deutschlands größtem Kulturevent Denkmaleigentümer, ehrenamtliche und hauptberufliche Denkmalpfleger dazu auf, am 12. September historische Bauwerke zu zeigen – vor Ort und digital. Ab sofort läuft die Anmeldephase online unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/­veranstalter. Anmeldeschluss ist der 31. Mai.

Für die Anmeldung hat die DSD die Anmeldefunktionen erweitert. Neben Denkmal-Veranstaltungen vor Ort ist zusätzlich die Anmeldung von digitalen Denkmal-Formaten möglich. „Indem wir digitale Denkmal-Formate fest in das Programm zum Tag des offenen Denkmals integrieren, machen wir Denkmale und damit Kulturerlebnisse barrierefrei“, erläutert DSD-Vorstand Steffen Skudelny.

Mit dem Motto 2021 „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ rücken in diesem Jahr Mythen und Legenden sowie Handwerkskünste in den Fokus, die das Auge täuschen.