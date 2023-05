Was passiert am Kempener Schmeddersweg? Investor für neue Altenheime gesucht

Deutliche Worte gab es jetzt im Kempener Sozialausschuss, als die Sprache auf die Situation in der Altenpflege kam. Die Politik treibt die Sorge um, dass Kempener Bürgerinnen und Bürger bei der Suche nach einem Platz in einem Altenheim gezwungen sein werden, in einer anderen Kommune im Kreisgebiet Quartier zu beziehen, weil in Kempen vollstationäre Pflegeplätze fehlen. Die Politik ist verärgert, dass mit dem Bau der beiden neuen Altenpflegeheime am Schmeddersweg noch nicht begonnen worden ist. Die Verantwortlichen der Kempener Hospital-Stiftung müssten „endlich zu Potte kommen“, hieß es aus Reihen der Stadtratsfraktionen.