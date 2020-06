Kostenpflichtiger Inhalt: Kempens Bürgermeister Volker Rübo : „Wir wollen bestmöglichen Kinderschutz“

Kempens Bürgermeister Volker Rübo nimmt im Gespräch mit unserer Redaktion noch einmal Stellung zu den Vorfällen in der Kita „Mullewapp“, an denen die wegen des Todes der kleinen Greta in Viersen unter Mordverdacht stehende Erzieherin Sanda M. beteiligt gewesen sein soll. Die 25-Jährige war vom 1. August 2018 bis zum 31. Juli 2019 mit einem Jahresvertrag bei der Stadt Kempen als Erzieherin beschäftigt. Der befristete Vertrag wurde nicht verlängert. Foto: Wolfgang Kaiser

Interview KEMPEN Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln noch im Fall der Erzieherin Sandra M., die in für den Tod eines Mädchens in einer Viersener Kita verantwortlich sein soll. Die Erzieherin hat vorher unter anderem in Kempen gearbeitet. Kempens Bürgermeister nimmt Stellung zu den Vorfällen in der Kita „Mullewapp“.