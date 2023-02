Kunst in Kempen Ingrid Filipczyk zeigt neue Ausstellung an der Moosgasse

„In Between“, zu Deutsch etwa: „dazwischen“ – so lautet der Titel der neuen Ausstellung mit Arbeiten der Künstlerin Ingrid Filipczyk, die sie ab Freitag in ihrer Produzentengalerie in Kempen zeigt. Es ist eine Menge, was „dazwischen“ geschieht. Einerseits zwischen dem Betrachter und den Zeichnungen und Bildobjekten, andererseits auf der Wand zwischen den Arbeiten. Jede steht für sich und bildet mit den übrigen eine Einheit. Eine gebrochene Einheit. Ingrid Filipczyk hat den Titel der Ausstellung noch um einen Halbsatz erweitert: Zwischen Brechung und Fügung.