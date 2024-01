Ausbildung in Kempen Info-Reihe für Schulabgänger in der Stadtbibliothek

Diese Fragen treiben viele Schülerinnen und Schüler und nicht zuletzt Eltern rund um den Schulabschluss um. Die Agentur für Arbeit für Krefeld und den Kreis Viersen möchte dabei Hilfestellung leisten und bietet drei Info-Termine in der Stadtbibliothek Kempen an der Burgstraße 19 an. Der erste Termin am Dienstag, 30. Januar, hat den Titel „Ausbildung & duales Studium – dein Weg in die Berufspraxis“. Aufgeklärt wird zu Fragen rund um die Ausbildung und das duale Studium, Weiterbildungsmöglichkeiten, Tipps und Tricks für die Stellensuche. In der regionalen Stellenbörse kann man dann direkt vor Ort nach der eigenen Traumstelle suchen.