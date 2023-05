Mobilität in Kempen Ideen für neuen Bahnhofsvorplatz gesucht

„Wie lässt sich das Areal rund um den Bahnhof und die Anbindung zur Innenstadt noch besser für alle Verkehrsteilnehmenden gestalten – mit dieser Frage beschäftigt sich aktuell das Tiefbauamt der Stadt Kempen.“ Dies teilte die Pressestelle der Stadt Kempen am 22. März dieses Jahres mit und kündigte für die letzte März-Woche eine Verkehrszählung rund um den Bahnhof mit. Die Erfassung der Verkehrssituation soll der Einstieg in eine Rundumerneuerung des Bereichs am Kempener Bahnhofs sein. Die wird seit vielen Jahren von Politik, Handel und Gastronomie in der Thomasstadt gefordert.