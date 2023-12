Neue Regelung in Kempen Hundebesitzer müssen Kotbeutel mitführen

Im Stadtgebiet gibt es an verschiedenen Stellen bereits Müllstationen, an denen Hundebesitzer kostenfrei Beutel aus Behältern ziehen können, um sie mit Hundekot zu befüllen und anschließend in die Mülltonne zu werfen. Auf Antrag der CDU-Fraktion werden im kommenden Jahr zwei weitere dieser Stationen in der Innenstadt von Kempen aufgestellt.