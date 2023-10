Schrecklicher Fund in Kempen Hund und zwei Personen tot – Mordkommission ermittelt

Kempen · Ein Nachbar sorgte sich und machte dann den schlimmen Fund: Am Freitag sind zwei Personen sowie ein Hund tot in einem Haus in Kempen aufgefunden worden. Die Mordkommission ermittelt.

22.10.2023, 17:15 Uhr

In Kempen sind zwei Personen und ein Hund tot in einem Haus gefunden worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Schrecklicher Fund in einem Einfamilienhaus in Kempen-St. Hubert: Dort sind am Freitag ein 75-jähriger Mann, seine 73-jährige Frau sowie ein Hund leblos aufgefunden worden. Eine Mordkommission der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Weil ein Zeuge sich Sorgen um seine Nachbarn machte, betrat er gegen 17 Uhr das Einfamilienhaus und fand das Ehepaar leblos auf. Er informierte über Notruf die Polizei. Die Beamten gehen derzeit aufgrund der Auffindesituation vom Verdacht eines Tötungsdeliktes mit anschließendem Suizid aus. Alle drei wiesen Schussverletzungen auf. Die Ermittlungen der Mordkommission und die Tatortaufnahme dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei keine weiteren Angaben.

(kag)