Hotel-Bau am Aquasol in Kempen Hotel-Investor drängt auf Entscheidung

Ob und wann das geplante Hotel neben dem Schwimmbad Aquasol in Kempen gebaut werden kann, ist immer noch nicht klar. Täglich warte man auf die Baugenehmigung, berichtete Norbert Sandmann am Freitag bei einem Gespräch, zu dem der örtliche Werbering eingeladen hatte. Denn der wartet wie auch die Stadtwerke Kempen und Investor Jens Grotelüschen auf einen Baubeginn. Von dem Hotel mit 98 Zimmern und 240 Betten verspricht sich der Werbering mehr Besucher in der Stadt und damit höhere Umsätze für Einzelhandel und Gastronomie.