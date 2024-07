Anwohner verzichten auf Klage Hotel am Schwimmbad in Kempen kann gebaut werden

Dem Bau eines Hotels neben dem Schwimmbad Aqua-Sol an der Berliner Allee in Kempen steht zumindest rechtlich nichts mehr im Wege. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs, das Anwohner und Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) am Freitag führten. Neben dem Schwimmbad will Investor Jens Grotelüschen aus Bremerhaven, Geschäftsführer der Hotelkette „Havenhostel“, ein Hotel mit 240 Betten in 98 Zimmern errichten. Um die Planung kümmert sich Architekt Dirk Neugebauer, der bereits das Aqua-Sol plante.