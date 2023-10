Im Ernstfall zählt jede Minute Kempener Hospital ist jetzt „Stroke Unit“ für Schlaganfall-Patienten

„Je früher bei einem Schlaganfall der Rettungswagen gerufen und Betroffene richtig behandelt werden, desto höher sind die Überlebenschancen und desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit von Folgeeinschränkungen“, so das Hospital. Um die Folgen so gering wie möglich zu halten, spiele der Zeitfaktor eine elementare Rolle. Es brauche eine richtige Reaktion von Beteiligten, eine gute Vernetzung von Rettungsdienst und Krankenhäusern sowie auf Schlaganfälle spezialisierte Abteilungen und Teams in den Kliniken. Die Kempen nächstgelegenen Krankenhäuser mit einer „Stroke Unit“ sind laut Deutscher Schlaganfall-Hilfe und dem Portal Klinikradar.de das Helios-Klinikum und das Maria-Hilf-Krankenhaus der Alexianer in Krefeld (jeweils zwölf Kilometer entfernt) sowie das St.-Josef-Krankenhaus in Moers (18 Kilometer) und die Kliniken Maria-Hilf in Mönchengladbach (21 Kilometer).