Von Versteck zu Versteck gereicht Holocaust-Überlebende aus Kempen ist 101 Jahre alt

Diese Zeit beschrieb Mirjam Honig später so: „Ich fand zunächst ein Versteck in Eindhoven, das mir die evangelische Kirche vermittelt hatte. In der Nähe der Kirche kam ich bei einer protestantischen Familie unter; abends durfte ich den Kindern am Bett aus der Kinderbibel vorlesen. Auch wenn ich nie vor die Tür ging, wusste jeder in der Nachbarschaft, dass da jemand zu viel im Haus war. Aber alle haben geschwiegen. So kamen wir vier – meine Eltern Berta und Karl, meine Schwester Ruth und ich – an verschiedenen Orten unter. Wir wurden von einem Versteck in das andere weiter gereicht. Das Kriegsende erlebten wir in dem katholischen Dorf Sevenum.“