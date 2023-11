Straßennamen in Kempen Hohenzollernplatz in St. Hubert erhält Erklärtafel

Kempen · Der Hohenzollernplatz in St. Hubert soll seinen Namen behalten. Doch mit Blick auf die Rolle der Hohenzollern in der neueren deutschen Geschichte will die Stadt Kempen weitere Informationen geben. Den Anstoß dazu gab eine neunte Klasse des Gymnasiums Thomaeum.

21.11.2023 , 05:15 Uhr

Der Hohenzollernplatz in St. Hubert hieß ab 1939 Horst-Wessel-Platz, 1945 wurde er wieder in Hohenzollernplatz umbenannt. Im Grünbereich steht das Kriegerehrenmal, das der Kölner Bildhauer Ferdinand Floßdorf 1927 plante. Foto: Norbert Prümen