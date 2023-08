Verkehr in Kempen Mit dem Radverkehrskonzept geht’s nicht voran

Da kann einem schon mal der Kragen platzen. Grünen-Stadtverordnete Nicole Marquardt – sie ist Vorsitzende des Umwelt- und Klimaausschusses des Kempener Stadtrates – musste sich in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Rettungsdienst bremsen, um nicht ausfallend zu werden. Sie war verärgert über den Umgang mit einem Antrag der Grünen-Fraktion zur Verbesserung der Ampelschaltungen für den Rad- und Fußverkehr an Kreuzungen des Kempener Außenringes. Der Antrag war zunächst in der Stadtverwaltung falsch aufgefasst und abgelehnt worden. Dabei ging es den Grünen zunächst nur darum zu prüfen, ob die Ampelschaltungen zu Gunsten von Radfahrenden und Fußgängern an der Umgehungsstraße verbessert werden könnten.